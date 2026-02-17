Pallanuoto femminile Trieste vince ed approda ai quarti di finale dell’Euro Cup
Trieste conquista i quarti di finale dell’Euro Cup 2025-2026 di pallanuoto femminile dopo aver battuto il Keruleti TVE a Budapest con un punteggio di 13-5. La squadra triestina diventa la prima italiana a qualificarsi, grazie a una partita dominata fin dai primi minuti. La vittoria permette alle alabardate di passare il turno senza aspettare l’ultimo match del Girone D tra le magiare e le spagnole dell’EPlus CN Catalunya, che si giocherà il primo posto in classifica nella prossima settimana. La gara contro il Keruleti si è svolta in un’arena gremita di tifosi ungher
La prima italiana ad approdare ai quarti di finale dell’Euro Cup 2025-2026 di pallanuoto femminile è Trieste: le alabardate passano per 5-13 a Budapest, in Ungheria, in casa del Keruleti TVE e certificano il passaggio del turno senza dover attendere l’esito dell’ultimo match del Girone D tra le magiare e le spagnole dell’EPlus CN Catalunya, che la prossima settimana servirà solo a definire chi tra le iberiche e le giuliane passerà come prima del girone (per riuscirci le catalane dovranno vincere nei tempi regolamentari). Nel match di questa sera le triestine dominano la scena in casa delle ungheresi: in vantaggio per 3-4 a fine primo quarto, le giuliane allungano nella seconda frazione, arrivando a metà gara sul 4-8. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: Pallanuoto femminile, Trieste vince ancora ed ipoteca il primato nel Girone D di Euro Cup
Pallanuoto femminile, la SIS Roma vince e si qualifica ai quarti di Champions LeagueNel quarto turno della fase a gironi della Champions League 2025-2026 di pallanuoto femminile, la SIS Roma si aggiudica la qualificazione ai quarti di finale grazie alla vittoria nei Paesi Bassi.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: La Pallanuoto Trieste lotta a Roma ma vince la Sis; PALLANUOTO SERIE A1 FEMMINILE: SECONDA GIORNATA DI RITORNO: TRIESTE RIMONTA MA POI CEDE ALLA CAPOLISTA SIS (14-12); Pallanuoto femminile serie A1: Smile Cosenza, sconfitta a testa alta: Trieste vince 9-6; Pallanuoto, Savona conquista il primo posto nel girone di Euro Cup. Trieste saluta con una vittoria.
Euro Cup F. Pallanuoto Trieste vince e vola ai quartiLa Pallanuoto Trieste si impone 13-5 in Ungheria contro il Keruleti TVE nella quinta giornata del Group Stage di Euro Cup femminile. Un successo netto che sancisce la qualificazione ai quarti di final ... federnuoto.it
Pallanuoto femminile serie A1: Smile Cosenza, sconfitta a testa alta: Trieste vince 9-6La Smile Cosenza Pallanuoto esce sconfitta dalla vasca di Trieste per 9-6, ma lo fa dopo una prestazione solida, intensa e giocata alla pari per oltre tre quarti di gara. Un match equilibrato, combatt ... cn24tv.it
Euro Cup, sorteggio: il Savona incontrerà il Marsiglia x.com
Euro Cup Ottavi di Finale La Banco BPM Rari Nantes Savona incontrerà il Marsiglia. Si è svolto poco fa a Zagabria il sorteggio valevole per gli Ottavi di Finale dell’Euro Cup. Secondo il regolamento della European Aquatics Water Polo le squadr facebook