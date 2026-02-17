Trieste conquista i quarti di finale dell’Euro Cup 2025-2026 di pallanuoto femminile dopo aver battuto il Keruleti TVE a Budapest con un punteggio di 13-5. La squadra triestina diventa la prima italiana a qualificarsi, grazie a una partita dominata fin dai primi minuti. La vittoria permette alle alabardate di passare il turno senza aspettare l’ultimo match del Girone D tra le magiare e le spagnole dell’EPlus CN Catalunya, che si giocherà il primo posto in classifica nella prossima settimana. La gara contro il Keruleti si è svolta in un’arena gremita di tifosi ungher

La prima italiana ad approdare ai quarti di finale dell’Euro Cup 2025-2026 di pallanuoto femminile è Trieste: le alabardate passano per 5-13 a Budapest, in Ungheria, in casa del Keruleti TVE e certificano il passaggio del turno senza dover attendere l’esito dell’ultimo match del Girone D tra le magiare e le spagnole dell’EPlus CN Catalunya, che la prossima settimana servirà solo a definire chi tra le iberiche e le giuliane passerà come prima del girone (per riuscirci le catalane dovranno vincere nei tempi regolamentari). Nel match di questa sera le triestine dominano la scena in casa delle ungheresi: in vantaggio per 3-4 a fine primo quarto, le giuliane allungano nella seconda frazione, arrivando a metà gara sul 4-8. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Pallanuoto femminile, Trieste vince ed approda ai quarti di finale dell’Euro Cup

