Trieste vince 84-78 | Ramsey e Toscano-Anderson decidono

La Pallacanestro Trieste ha battuto l’Aquila Basket Trento per 84-78 nella ventiduesima giornata di Serie A, con Ramsey e Toscano-Anderson che hanno segnato i punti decisivi. La partita si è svolta al PalaRubini, dove la squadra di casa ha conquistato una vittoria importante davanti al proprio pubblico. La sfida ha visto entrambe le squadre impegnate in un confronto combattuto fino alla fine.

La Pallacanestro Trieste ha riportato il sorriso nella sua caserma di gioco, il PalaRubini, battendo per 84-78 l’Aquila Basket Trento in un incontro valido per la ventiduesima giornata della Serie A. La vittoria arriva dopo una serie negativa di tre sconfitte consecutive che avevano i giuliani cadere in Coppa, campionato e BCL, mentre gli ospiti giungevano da un successo importante contro Venezia nell’EuroCup. Il risultato finale non racconta però tutta la storia: dietro agli 84 punti complessivi si nascondono dinamiche territoriali e scelte tattiche che rivelano la vera sostanza del gioco. Ramsey con i suoi 25 punti e Toscano-Anderson con 21 sono stati i protagonisti assoluti, ma è stata la capacità di mantenere la distanza nel secondo tempo a decidere la partita. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Trieste vince 84-78: Ramsey e Toscano-Anderson decidono Articoli correlati Tortona domina a rimbalzo e piega Napoli, Trieste batte Sassari con un super RamseyLa 17ª giornata di Serie A si apre con la vittoria di Tortona, che supera Napoli 82-76 grazie alla doppia doppia di Olejniczak (15 punti e 13... Virtus cade con Tortona 84-78: la maledizione della Coppa Italia prosegueTorino, 21 febbraio 2026 – Continua la maledizione della Coppa Italia per la Virtus. Una raccolta di contenuti su Trieste vince 84 78 Ramsey e Toscano... Temi più discussi: Trieste vince lo scontro con Trento: al PalaTrieste si chiude 84-78; Trasferta amara per Trento, a Trieste arriva la terza sconfitta consecutiva in campionato; Trieste vince e convince, battuta Trento; AQUILA BASKET * TRIESTE BATTE LA DOLOMITI ENERGIA TRENTINO 84-78. Trieste la spunta su Trento, primo sorriso per TaccettiPartenza difficile per i biancorossi, che però chiudono avanti tutti i parziali. Candussi protagonista con Ramsey e Toscano-Anderson ... rainews.it Juan Toscano-Anderson è stato ingaggiato dalla Pallacanestro TriesteLa Pallacanestro Trieste ha completa il roster per la stagione 2025/2026 con Juan Toscano-Anderson, l’ala classe 1993 che ha fatto parte dei Golden State Warriors, vincitori dell’NBA nel 2022. Atleta ... rainews.it Ramsey (25 pts) e Toscano-Anderson (21 pts) protagonista nella vittoria della Pallacanestro Trieste sull' Aquila Basket Trento Doppia cifra anche per Candussi: agli ospiti non basta Steward (21 pts) #TuttoUnAltroSport Unipol Corporate facebook Ramsey (25 pts) e Toscano-Anderson (21 pts) protagonista nella vittoria della @PallTrieste sull' @AquilaBasketTN Doppia cifra anche per Candussi: agli ospiti non basta Steward (21 pts) #TuttoUnAltroSport @UnipolCorporate x.com