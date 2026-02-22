Virtus cade con Tortona 84-78 | la maledizione della Coppa Italia prosegue

La Virtus perde contro Tortona 84-78 a causa di un ultimo quarto difficile. Alla Inalpi Arena di Torino, i bianco-neri non riescono a mantenere il vantaggio e subiscono un controtempo decisivo. La squadra di Dusko Ivanovic fatica a trovare soluzioni efficaci nelle fasi finali, mentre Tortona sfrutta le occasioni per allungare. La partita si conclude con una sconfitta che prosegue la serie negativa in Coppa Italia. La Virtus ora cerca di reagire alla delusione.

Torino, 21 febbraio 2026 – Continua la maledizione della Coppa Italia per la Virtus. Alla Inalpi Arena di Torino, la formazione di Dusko Ivanovic sprofonda nell’ultimo quarto della semifinale con Tortona, e lascia strada 84-78 ad una Bertram battagliera. La Virtus paga a carissimo prezzo le assenze di Ale Pajola dopo l’infortunio con Napoli, di Daniel Hackett e la pessima prestazione di un Carsen Edwards deleterio. Senza i suoi esterni, unico a trovare la via del canestro Morgan, la Virtus cade confermando la maledizione dalla Coppa Italia che manca nella bacheca bianconera dal 2002. In finale, ad affronterà Milano che ha sconfitto 106-102 Brescia nell’altra semifinale, va così con pieno merito Tortona che ribalta definitivamente la sfida nell’ultimo quarto, quando alla Virtus mancano energia, fisicità e rimbalzi per pareggiare quelli dei piemontesi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

LIVE Derthona-Virtus Bologna 84-75, Coppa Italia basket 2026 in DIRETTA: Tortona vicinissima alla finale!Niang ha segnato due canestri decisivi nel finale, portando Tortona a un passo dalla finale della Coppa Italia di basket 2026.

Basket, Tortona non smette di stupire. Batte la Virtus Bologna e vola in finale della Coppa Italia 2026La vittoria di Tortona contro Bologna deriva dalla difesa aggressiva e da una prestazione offensiva brillante.

F8 | Tortona sfida la Virtus Bologna in semifinale, Squarcina: «Vogliamo continuare a coltivare il sogno»Dopo l’exploit nei quarti di finale, con la vittoria in rimonta ai danni dell’Umana Reyer Venezia, il cammino della Bertram Derthona Tortona alla Frecciarossa Final Eight 2026 prosegue ... pianetabasket.com

Virtus, semifinale di Coppa Italia con un solo playcontro TortonaBOLOGNA – Di quattro play che c’erano due mesi fa ne è rimasto uno solo: Vildoza. Pajola si sta curando il ginocchio operato, Taylor è fuggito ad Atene e giovedì a Torino Hackett s’è guastato una cosc ... bologna.repubblica.it

