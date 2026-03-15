Tributo a Mina | a Francavilla al Mare il concerto a sostegno dell' Aism

Il 21 marzo alle 21, l’auditorium del Palazzo Sirena di Francavilla al Mare ospiterà un concerto a sostegno dell’Aism, organizzato come tributo a Mina. L’evento coinvolge artisti locali e si inserisce in un’iniziativa di solidarietà rivolta alla comunità, unendo musica e impegno sociale in una serata dedicata alla beneficenza. La serata è aperta al pubblico e si svolge nell’ambito di una programmazione culturale della città.

Il 21 marzo, alle ore 21, l’auditorium del Palazzo Sirena di Francavilla al Mare ospiterà un evento straordinario che coniuga l’eccellenza musicale alla solidarietà territoriale. Michela Borgia porterà in scena "Il più grande tributo a Mina", un omaggio devoto e potente a una delle icone più amate della musica italiana. L’appuntamento rappresenta un'occasione imperdibile per vivere una notte di grandi emozioni, dove ogni biglietto acquistato rappresenta un dono prezioso e ogni applauso si trasforma in un gesto di vicinanza. La presenza di ogni spettatore costituirà il successo più grande di questa melodia di solidarietà.... 🔗 Leggi su Chietitoday.it Articoli correlati Gran concerto di Capodanno a Francavilla al MareL’evento, fortemente voluto dall’Amministrazione comunale di Francavilla al Mare, nasce su proposta dell’Associazione “Mario Lucci – Musica e... Sorpresa a Francavilla al Mare: Sal Da Vinci in concerto gratuitoIl vincitore dell'ultimo festival di Sanremo sarà in piazza Sant’Alfonso il prossimo 1° agosto 2026. Una raccolta di contenuti su Tributo a Mina a Francavilla al Mare il... Temi più discussi: Trebisacce 2026: Gennaro Calabrese e Michela Borgia tra ironia e tributo a Mina sul palco cittadino; Candlelight a Torino: scopri la nuova stagione di concerti del 2026 tra la luce di mille candele, atmosfere intime e location storiche; La voce delle donne - Le Giannissime - Tributo femminile a Gianna Nannini - eventi; A Spoltore la ‘Festa della Donna’ in ricordo delle artiste dimenticate. Applausi a Concerto-tributo 'Insieme' Celentano, Mina, BattistiBilancio positivo a Benevento per l'ottavo appuntamento con la musica d'autore firmato Il Sannita: il tributo a Mina, Celentano e Battisti, Insieme, è stato, infatti, premiato con il ... ansa.it Teatro Ghione, il tributo a Mina: platea piena per il concertoUn concerto che è anche uno spettacolo, un tributo a Mina che è anche un viaggio nella storia della canzone e della televisione italiana: Donatella Pandimiglio torna in scena al teatro Ghione con ... roma.corriere.it Zendaya sorprende con un abito dal doppio tributo! facebook Dietro questo ennesimo tributo c'è ancora una volta la presunzione che una tassa possa risolvere tutto, specie se a carico di soggetti impersonali ("l'industria") Ma indebolire la capacità innovativa delle imprese farmaceutiche arreca un danno diretto e indiretto x.com