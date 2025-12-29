Gran concerto di Capodanno a Francavilla al Mare

29 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 1° gennaio 2026, alle ore 18, si terrà a Francavilla al Mare il tradizionale Gran Concerto di Capodanno presso l’Auditorium di Palazzo Sirena. Un’occasione per iniziare l’anno nuovo ascoltando musica di qualità in un ambiente suggestivo, ideale per condividere un momento di relax e cultura con la comunità locale.

Attesa per il Gran Concerto di Capodanno che si terrà a Francavilla al Mare giovedì 1 gennaio 2026, alle ore 18, nello splendido scenario dell’Auditorium di Palazzo Sirena.L’evento, fortemente voluto dall’Amministrazione comunale di Francavilla al Mare, nasce su proposta dell’Associazione “Mario. 🔗 Leggi su Chietitoday.itImmagine generica

Leggi anche: Al Comunale l’Orchestra della Campania per il ‘Gran Concerto di Capodanno’

Leggi anche: Gran Concerto di Capodanno: solisti d'eccezione al Teatro Francesco Cilea

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Molfetta | GRAN CONCERTO DI CAPODANNO; Claudio Lauretta, Matilde Brandi e Piero Mazzocchetti protagonisti del Capodanno 2026 a Chieti, capitanati da Federico Perrotta e Valentina Olla; Noci | Gran Concerto di Capodanno; Grande successo per il Festival internazionale Cicognini di Francavilla al Mare: il bilancio della manifestazione.

gran concerto capodanno francavillaGran Concerto di Capodanno 2026 a Reggio Calabria: la Città Metropolitana raddoppia e inaugura il nuovo anno al Teatro "Francesco Cilea" - Doppio appuntamento il 1° Gennaio con l'Orchestra del Teatro Cilea diretta dal Maestro Alessandro Tirotta. msn.com

gran concerto capodanno francavillaGran Concerto di Capodanno, Stagione Sinfonica 2025-2026 - Giovedì 1 gennaio 2026, alle ore 17, al Teatro Carlo Felice (passo Eugenio Montale 4 - mentelocale.it

gran concerto capodanno francavillaGran Concerto di Capodanno: Filarmonia Veneta incanta a Castelfranco Veneto - Gran concerto di Capodanno con Orchestra Filarmonia Veneta a Castelfranco Veneto. mentelocale.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.