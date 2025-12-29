Gran concerto di Capodanno a Francavilla al Mare
Il 1° gennaio 2026, alle ore 18, si terrà a Francavilla al Mare il tradizionale Gran Concerto di Capodanno presso l’Auditorium di Palazzo Sirena. Un’occasione per iniziare l’anno nuovo ascoltando musica di qualità in un ambiente suggestivo, ideale per condividere un momento di relax e cultura con la comunità locale.
Attesa per il Gran Concerto di Capodanno che si terrà a Francavilla al Mare giovedì 1 gennaio 2026, alle ore 18, nello splendido scenario dell’Auditorium di Palazzo Sirena.L’evento, fortemente voluto dall’Amministrazione comunale di Francavilla al Mare, nasce su proposta dell’Associazione “Mario. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
