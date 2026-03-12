Sorpresa a Francavilla al Mare | Sal Da Vinci in concerto gratuito

A Francavilla al Mare, il cantante Sal Da Vinci si esibirà gratuitamente in concerto il primo agosto 2026 in piazza Sant'Alfonso. L'evento è stato annunciato e attirerà probabilmente numerosi spettatori provenienti dalla zona. La serata vedrà Sal Da Vinci esibirsi davanti al pubblico locale e ai visitatori, offrendo un'occasione speciale di intrattenimento.

Il vincitore dell'ultimo festival di Sanremo sarà in piazza Sant'Alfonso il prossimo 1° agosto 2026. L'annuncio della sindaca Luisa Russo

