Sarri operato al cuore a Roma per fibrillazione atriale | intervento riuscito

Il tecnico della Lazio, Sarri, si è sottoposto con successo a un intervento di ablazione transcatetere al cuore al Policlinico Tor Vergata di Roma, a causa di una fibrillazione atriale. L’intervento è stato effettuato senza complicazioni, e il rientro in panchina è previsto nei prossimi giorni. L’operazione ha l’obiettivo di migliorare la funzionalità cardiaca e garantire un pieno recupero.

Il tecnico della Lazio si è sottoposto a un'ablazione transcatetere al Policlinico Tor Vergata. Rientro in panchina previsto nei prossimi giorni. L'intervento al Policlinico Tor Vergata Maurizio Sarri è stato operato al cuore a Roma dopo un riscontro di fibrillazione atriale. L'allenatore della Lazio si è sottoposto a un intervento di ablazione transcatetere con tecnologia.

