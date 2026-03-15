Il 21 agosto 2015, alle 17:45, un treno Thalys che viaggiava da Amsterdam a Parigi è stato fermato da tre giovani statunitensi, che hanno contrastato un attentatore intento a compiere un attacco. I tre hanno neutralizzato l’uomo e impedito che si verificassero vittime, mettendo in salvo 554 passeggeri a bordo.

Il 21 agosto 2015, alle 17:45, un treno Thalys in viaggio da Amsterdam a Parigi è stato teatro di un tentativo di strage sventato dall’eroismo di tre giovani statunitensi. A bordo del convoglio numero 9364, l’attentatore Ayoub El Khazzani ha tentato di aprire il fuoco contro i 554 passeggeri, ma l’intervento tempestivo di Anthony Sadler, Spencer Stone e Aleksander Skarlatos ha bloccato la violenza prima che si trasformasse in tragedia. Questa vicenda, legata agli attentati di Parigi del novembre successivo, ha la condanna all’ergastolo per l’autore dell’attacco fallito. L’episodio si è svolto nei pressi di Oignes, poco dopo il confine tra Belgio e Francia, quando l’uomo armato si è alzato dal suo posto con un fucile d’assalto AKM caricato con 300 munizioni, una pistola e altri oggetti pericolosi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Treno Thalys: 3 eroi bloccano l’attentatore e salvano 554

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