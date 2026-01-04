Dopo la sconfitta contro il Lecce allo Stadium, Borghi analizza le cause del risultato, evidenziando tre errori gravi, tra cui quello di Collu. La partita, caratterizzata da un dominio sterile, mostra come siano necessari miglioramenti per ambire alla qualificazione in Champions League. Un’analisi dettagliata che mette in luce le criticità da affrontare per la Juventus in vista delle prossime sfide.

Juve Lecce, l’analisi di Borghi dopo il match dello Stadium: dominio sterile, pesano gli sbagli di David e Cambiaso e la gaffe comunicativa di Collu. Il pareggio casalingo contro i salentini continua a generare dibattito, non tanto per la qualità del gioco espresso dalla formazione di Luciano Spalletti, quanto per le modalità quasi autolesioniste con cui è maturato il risultato finale. Ai microfoni di Sky Sport, il telecronista e opinionista Stefano Borghi ha analizzato con estrema lucidità i novanta minuti dell’Allianz Stadium. La sua lettura di Juve Lecce non è quella di una disfatta tattica o di un crollo fisico, bensì di una partita gettata alle ortiche a causa di una serie di leggerezze individuali imperdonabili a certi livelli. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Juve Lecce, Borghi avverte: «Brutto stop, figlio di tre errori molto gravi tra cui quello di Collu. Per la Champions serve di più»

