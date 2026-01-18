«Al Csm vige la correntocrazia. Nel fronte del No teorie creative e complottiste». Parla Stefano Ceccanti.

Stefano Ceccanti, professore di diritto pubblico e politico italiano, analizza il contesto interno del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM), evidenziando come prevalga una cultura della corrente. Nel fronte del No, si osservano teorie spesso considerate creative o complottiste. Ceccanti, sostenitore del Sì alla riforma, mette in luce le dinamiche interne e le posizioni che influenzano il dibattito sulla giustizia in Italia.

Toscano, classe 1961, professore ordinario di diritto pubblico comparato all’Università La Sapienza, senatore del Pd nella XVI legislatura e poi deputato dal 2018 al 2022, Stefano Ceccanti è uno dei massimi accademici italiani e un illustre rappresentante di quella parte della sinistra italiana, tutt’altro che minoritaria, che appoggia la riforma della giustizia e si è schierata per il Sì al referendum del prossimo 22 e 23 marzo. Professore, qualche giorno fa, a Firenze, si è tenuto l’evento “La sinistra che vota sì”: in quell’occasione lei ha ricordato come il tema della separazione delle carriere sia un tema “di sinistra” già dal lontano 1990 – come naturale conseguenza del passaggio dal rito inquisitorio a quello accusatorio – e come la Corte disciplinare fosse nel programma del Pd, addirittura nel 2022. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

