Anzio Due auto fanno a gara nel centro cittadino Fermati da Polizia e Carabinieri erano in 11 tra cui due minorenni Denunciati i conducenti di 18 e 19 anni
Cronache Cittadine ANZIO – I Carabinieri della Stazione di Anzio e gli agenti del locale Commissariato di P.S. hanno deferito due giovani, L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it
Leggi anche: Anzio, gare clandestine con le auto nel centro: denunciati due giovani, sequestrati i veicoli
Leggi anche: Gricignano, quattro minorenni in auto scappano all’alt: fermati e denunciati. Erano armati
Incidente sulla Colombo, le parole di Silvia Piancazzo: Vivrò per me e per Beatrice; Riqualificazione del porto di Anzio, 500mila euro dalla Regione per due progetti del Comune.; Furto di energia elettrica ad Anzio, scattano 2 denunce; Porto di Anzio, la regione Lazio finanzia due importanti progetti di riqualificazione.
Anzio, fermati e denunciati alcuni ragazzi per corse clandestine tra auto - Anzio: i carabinieri del posto e gli agenti del locale commissariato di polizia hanno denunciato due giovani, rispettivamente di 19 e 18 anni, per violazione del divieto di gareggiare ad ... msn.com
Corsa clandestina all’alba ad Anzio, patenti sospese e auto sequestrate - Anzio, 27 dicembre 2025 – I carabinieri della stazione di Anzio e gli agenti del locale commissariato di P. ilfaroonline.it
Se sogni una casa al mare, fermati qui! Anzio Colonia – Via Caboto A due passi dal mare Luce, tranquillità e una terrazza che regala emozioni ogni giorno Senza dimenticare il posto auto coperto e...l'aria condizionata per i giorni più caldi! - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.