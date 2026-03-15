Tre uomini armati sono entrati di forza in una villa nella frazione di Motta San Damiano, a Valle Salimbene, in provincia di Pavia, e hanno rubato circa 70 euro. L’episodio si è svolto senza che ci fossero feriti o altre conseguenze immediate, lasciando dietro di sé solo il ricordo di un’irruzione improvvisa e senza particolari complicazioni. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto.

Un’incursione violenta ha sconvolto la tranquilla frazione di Motta San Damiano, a Valle Salimbene, nella provincia di Pavia. Tre uomini armati hanno irrotto nella residenza di Walter Piacentini rubando 70 euro e lasciando il proprietario in preda allo shock dopo un sequestro nel bagno. L’accaduto si è verificato venerdì sera, quando i malviventi hanno forzato l’accesso spezzando una finestra per entrare nell’abitazione. La scena del crimine è stata studiata con precisione maniacale dai tre aggressori, che hanno spento le luci esterne prima di agire. Il bottino finale è risultato simbolico rispetto alla violenza impiegata: solo il contenuto del portafogli della vittima è stato sottratto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tre armati irrompono in villa: solo 70 euro rubati

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