Rapina record in banca ladri irrompono nel caveau e svaligiano le cassette di sicurezza | rubati 30 milioni di euro

Un tentativo di rapina presso una banca ha portato al furto di circa 30 milioni di euro, dopo che ladri hanno forzato il caveau e le cassette di sicurezza. L’incidente ha coinvolto un foro nella parete blindata e il saccheggio di numerose cassette. Le indagini sono in corso per identificare i responsabili e ricostruire l’esatto svolgimento dell’episodio.

Un foro nel muro della camera blindata, migliaia di cassette di sicurezza forzate e un bottino che, secondo le prime stime degli inquirenti, potrebbe arrivare a circa 30 milioni di euro. Queste le fasi salienti di una spettacolare rapina messa a segno in una filiale della Sparkasse a.

