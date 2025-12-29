L’Atletico Ascoli riparte da L’Aquila Trasferta insidiosa per i bianconeri
L’Atletico Ascoli riparte da L’Aquila con una trasferta impegnativa. Dopo l’ultima domenica di riposo, la squadra si prepara a tornare in campo, chiudendo in anticipo le festività del 2025. I calciatori avranno anche una breve pausa il giorno di Capodanno, per festeggiare in famiglia prima di concentrarsi sulla prossima partita.
Ultima domenica di riposo per l’Atletico Ascoli che da oggi chiuderà in anticipo le festività del 2025, salvo ritagliarsi una mattinata libera il giorno di Capodanno per permettere ai calciatori di festeggiare senza grandi eccessi l’ultimo dell’anno in famiglia. Poi pomeriggio di lavoro il 1 gennaio, allenamento il 2, rifinitura sabato 3 e domenica 4 trasferta a L’Aquila per la prima giornata del girone di ritorno. Una trasferta decisamente delicata contro la quarta in classifica, lanciatissima dopo l’arrivo di mister Michele Fucili arrivato il 27 ottobre per sostituire l’esonerato tecnico Sandro Pochesci. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: Atletico Ascoli al lavoro. Si prepara la sfida contro L’Aquila
Leggi anche: Atletico Ascoli, ultima giornata in trasferta a Teramo
Sono ripresi gli allenamenti in casa Atletico Ascoli dopo qualche giorno di riposo per le festività natalizie. Domenica si tornerà... - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.