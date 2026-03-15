Tragedia in Grancia Si sente male sul trattore e finisce in piscina | morto

Nella tarda mattinata di ieri, nella zona sud di Grosseto, un uomo si è sentito male mentre era a bordo di un trattore e è caduto in una piscina nelle campagne di Grancia. Nonostante i soccorsi, le ferite riportate sono risultate letali. La polizia e i mezzi di soccorso sono intervenuti sul posto per le verifiche e i rilievi del caso.

GROSSETO La tragedia si è consumata nella tarda mattinata di ieri. Nelle campagne nella zona sud della città, in località Grancia. Un uomo di 83 anni, Elino Falconi, ha perso la vita dopo essere finito con il trattore nella piscina dell’agriturismo di famiglia. Secondo una prima ricostruzione, l’anziano stava lavorando nei terreni dell’azienda agricola che gestisce il figlio. quando sarebbe stato colto da un malore improvviso. Una ricostruzione che potrebbe spiegare quanto accaduto: il mezzo agricolo ha continuato la sua corsa senza che l’uomo abbia potuto fare niente per deviarla. Il trattore è dunque precipitato nella piscina della struttura ricettiva con l’uomo all’interno della cabina di guida. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tragedia in Grancia. Si sente male sul trattore e finisce in piscina: morto Articoli correlati Si sente male mentre guida il trattore: tragedia in via LeucianaTragedia nella giornata di oggi lungo via Leuciana a Pontecorvo, dove un uomo ha perso la vita mentre era alla guida del suo trattore. Leggi anche: Si sente male alla guida e finisce in un fossato, morto Alfredo Boni