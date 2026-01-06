Si sente male alla guida e finisce in un fossato morto Alfredo Boni

Alfredo Boni, deceduto a seguito di un malore durante la guida, è rimasto vittima di un incidente a Ferentino. I funerali si terranno domani. La sua perdita rappresenta un momento di riflessione sulla sicurezza stradale e l'importanza di prestare attenzione alla salute durante la guida.

I funerali di Alfredo Boni saranno celebrati domani. È morto in un incidente a Ferentino a seguito di un malore, mentre era alla guida.

