Traffico Roma del 15-03-2026 ore 11 | 30

Alle ore 11:30 del 15 marzo 2026, sulla Salaria a Roma, sono in corso lavori che influiscono sulla viabilità. Il traffico è rallentato in quella zona e si registrano alcune code. La circolazione è comunque regolare nelle altre strade della città, mentre i mezzi pubblici continuano il loro normale servizio. Gli automobilisti sono invitati a prestare attenzione alle indicazioni e ai segnali presenti sul luogo.

Luceverde Roma buona domenica e ben trovati proseguono i lavori sulla Salaria all'altezza dell'aeroporto dell'Urbe dove c'è una riduzione della sede stradale in direzione del centro città possibile quindi la formazione di rallentamenti e code parzialmente ultimati i lavori sulla Ardeatina con la riapertura della strada senso unico alternato tra via della Fotografia via di Grotta Perfetta ricordiamo invece che via di Fioranello è detta al transito per caduta Massi possono accedervi soltanto i residenti ci sarà un bel Colpo d'occhio allo stadio Olimpico per Lazio Milan in programma questa sera 20:45 è che il ritorno... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 15-03-2026 ore 11:30 Articoli correlati Traffico Roma del 03-03-2026 ore 11:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità proseguono in centro i lavori di riqualificazione delle aree... Traffico Roma del 11-03-2026 ore 11:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità sulla Cassia traffico intenso tra la storta e la trionfale in... Le ragioni del NO Approfondimenti e contenuti su Traffico Roma del Temi più discussi: Le strade chiuse a Roma sabato 14 e domenica 15 marzo 2026; Sito Istituzionale | Mobilità e trasporti, 14 e 15 marzo; Traffico Roma del 14-03-2026 ore 11:30; Via Roma, rivoluzione traffico per i lavori della metro: chiusa la preferenziale, tutte le novità su fermate e percorsi Ctm da domenica 15 marzo. Traffico Roma del 15-03-2026 ore 08:30Luceverde Roma buona domenica e ben trovati proseguono i lavori sulla Salaria all'altezza dell'aeroporto dell'Urbe dove c'è una ... romadailynews.it Traffico Lazio del 15-03-2026 ore 09:30luce verde Lazio Bentrovati in provincia di Rieti sulla Salaria transito a senso unico alternato tra Antrodoco e sigillo si tratta di lavori nelle ... romadailynews.it Via Roma chiusa al traffico a Reggio Calabria. Sul posto pattuglie della Polizia Locale e della Polizia dopo una chiamata anonima che ha fatto scattare i controlli nella zona della residenza universitaria. Area momentaneamente presidiata per verifiche. Leggi l facebook