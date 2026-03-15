Traffico Roma del 15-03-2026 ore 08 | 30

Alle 8:30 del 15 marzo 2026, il traffico a Roma presenta rallentamenti sulla Salaria a causa di lavori in corso. La situazione interessa anche altre strade della città, con code e restringimenti che coinvolgono diversi punti sensibili. La circolazione risulta congestionata in alcune zone e si consiglia di pianificare percorsi alternativi o di evitare le tratte interessate.

Luceverde Roma buona domenica e ben trovati proseguono i lavori sulla Salaria all'altezza dell'aeroporto dell'Urbe dove c'è una riduzione della sede stradale in direzione del centro città possibile quindi la formazione di rallentamenti e code parzialmente ultimati i lavori sulla Ardeatina con la riapertura della strada senso unico alternato tra via della Fotografia via di Grotta Perfetta ricordiamo invece che via di Fioranello è detta al transito per caduta Massi possono accedervi soltanto i residenti ci sarà un bel Colpo d'occhio allo stadio Olimpico per Lazio Milan in programma questa sera 20:45 è che il ritorno... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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