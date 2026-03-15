Tradito dall' asfalto in curva motociclista finisce nella scarpata

Un motociclista di 59 anni tedesco è rimasto coinvolto in un incidente a Mezzolago, nella zona di Ledro, sabato 14 marzo. Dopo aver perso il controllo in una curva, è caduto sull’asfalto e poi è finito nella scarpata vicino al guardrail. L'allarme è stato dato poco dopo le 13 e sul posto sono intervenuti i soccorritori.

L’incidente è avvenuto sulla Statale 240 e, in base ai primi riscontri, sembrerebbe che il biker abbia perso il controllo del mezzo mentre stava affrontando una curva. La moto, a quel punto, è scivolata facendolo cadere. Sul posto sono subito arrivate due ambulanze, i vigili del fuoco di Pieve di Ledro, una pattuglia della polizia locale dell’Alto Garda e anche l’elicottero di soccorso. Dopo i primi momenti di assistenza sul luogo del sinistro, l’uomo è stato portato in codice rosso all’ospedale Santa Chiara di Trento con l’elisoccorso. TrentoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Mauro Giacca, l'artigiano che divenne "Il Pres": "Il Trento? Mi fa emozionare come un bambino quando parte per il mare" 🔗 Leggi su Trentotoday.it Articoli correlati Ramiseto, sbanda in auto e finisce nella scarpataRamiseto (Reggio Emilia), 14 febbraio 2026 - Soccorsi mobilitati in forze, in serata, in via Provinciale in località Ramiseto, sull’Appennino... Leggi anche: Auto finisce nella scarpata a Castello di Cisterna: un ferito