Tra una settimana Genova al voto per il referendum giustizia | come si vota il quesito

Tra una settimana i cittadini di Genova parteciperanno al referendum sulla giustizia, con le urne aperte domenica 22 e lunedì 23 marzo. La consultazione coinvolge tutto il paese, con le operazioni di voto distribuite su due giorni consecutivi. La tornata elettorale riguarda il quesito specifico proposto dai promotori del referendum.

Tra una settimana esatta i genovesi saranno chiamati alle urne per il referendum sulla giustizia. Si vota in tutta Italia domenica 22 e lunedì 23 marzo. Si tratta di un referendum confermativo della legge costituzionale che riguarda norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare. Essendo confermativo non è previsto quorum: non servirà, dunque, che il 50% più uno degli aventi diritto vadano a votare, il risultato sarà valido a prescindere. I seggi saranno aperti domenica 22 marzo, dalle 7 alle 23, e lunedì 23 marzo 2026, dalle 7 alle 15. Ai cittadini verrà consegnata una scheda di colore verde come nel fac simile riportato sotto. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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