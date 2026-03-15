Tra nuvole e pascoli la calma della campagna brindisina

Nelle campagne brindisine, vicino alla litoranea nord, alcune pecore brucano l’erba sotto un cielo coperto di nuvole. Una fotografa ha catturato questo momento di silenzio e tranquillità domenicale, evidenziando la scena di pascoli e animali al lavoro, con il paesaggio che si estende tra nuvole e campi.

Armatevi di obiettivo e inviate le vostre foto che siano al mare, in campagna, in casa o a spasso per i borghi e le bellezze cittadine a [email protected] Le pecore brucano l'erba nelle campagne brindisine, nei pressi della litoranea nord. Loredana De Solda ha fotografato questo momento di quiete e di solitudine, in una domenica nuvolosa. Uno scenario bucolico, quasi d'altri tempi, lontano dalla frenesia quotidiana. Gentili lettori, con questa rubrica BrindisiReport intende raccontare il territorio brindisino attraverso i vostri occhi. Dalle bellezze naturali, ai piatti tipici, passando dai monumenti e spaccati di vita quotidiana. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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