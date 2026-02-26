Unai Emery, allenatore dell’Aston Villa, ha espresso preoccupazione riguardo alla lotta per i posti di vertice in Premier League. Con squadre come Manchester United, Liverpool e Chelsea che avanzano, l’obiettivo di mantenere la posizione attuale appare sempre più sfidante. La corsa ai quarti di campionato si fa serrata e ogni partita diventa decisiva per le ambizioni del club.

Unai Emery accetta che sarà difficile per l’Aston Villa mantenere la terza posizione in Premier League a causa del “potere” di inseguire Manchester United, Liverpool e Chelsea. Il Villa ha vinto una delle ultime quattro partite di campionato, permettendo alle squadre alle sue spalle di recuperare terreno. Ed Emery ammette che ora si stanno guardando alle spalle mentre cercano di consolidare un posto tra i primi quattro e un ritorno in Champions League. Ha detto: “So che sarà molto difficile mantenere la posizione perché abbiamo tre squadre dietro di noi: Manchester United, Chelsea e Liverpool. Hanno il potere di prenderci. La sfida è mantenere il vantaggio che abbiamo ora”. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Il boss dell’Aston Villa, Emery, è preoccupato per la minaccia di Manchester United, Chelsea e Liverpool nella battaglia per il piazzamento tra i primi quattro

Emery acclama le stelle dell’Aston Villa Academy per il ruolo nella vittoria dell’Europa League2026-01-30 00:56:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: Il tecnico...

Il Liverpool tiene trattative per Morgan Rogers mentre Chelsea e Man Utd circondano la stella dell’Aston Villa da 100 milioni di sterlineSecondo quanto riferito, il Liverpool ha tenuto i primi colloqui con i rappresentanti dello straordinario Morgan Rogers dell’Aston Villa mentre...

Argomenti discussi: Aston Martin vicina alla cessione: indiscrezione bomba sul marchio britannico; Il capo della F1 dichiara che Lewis Hamilton e Fernando Alonso sfideranno le voci di ritiro in un drammatico scontro.