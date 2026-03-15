Torrecuso partecipazione e confronto ai Dialoghi sulla Giustizia | al centro le riforme e il voto Sì al referendum

A Torrecuso si è svolto recentemente l’evento pubblico “Dialoghi sulla Giustizia” presso la Sala delle “Nicchie” del Comune. L’incontro ha coinvolto cittadini e rappresentanti istituzionali per discutere di riforme giudiziarie e del voto “Sì” al referendum. La partecipazione è stata numerosa e il confronto diretto ha occupato l’intera sessione, offrendo uno spazio di discussione aperta sui temi in agenda.

Tempo di lettura: 3 minuti Grande attenzione per l’incontro pubblico “Dialoghi sulla Giustizia”, svoltosi pochi giorni fa presso la Sala delle “Nicchie” del Comune di Torrecuso. L’evento ha rappresentato un momento di confronto tra istituzioni, accademici e avvocati sui temi della giustizia, delle riforme in corso e sull’importanza della partecipazione democratica in vista del referendum. L’iniziativa, organizzata con il patrocinio della Camera Penale di Benevento e dei Comitati per il “Sì”, ha avuto l’obiettivo di promuovere un dibattito pubblico qualificato su uno dei temi più centrali per il funzionamento dello Stato di diritto. Ad introdurre e moderare l’incontro è stato l’avv. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Torrecuso, partecipazione e confronto ai “Dialoghi sulla Giustizia”: al centro le riforme e il voto “Sì” al referendum Articoli correlati Brindisi al voto informato: esperti a confronto sul referendum sulla giustizia il 20 febbraio.Brindisi si prepara al referendum sulla giustizia con un confronto pubblico tra esperti Brindisi ospiterà il 20 febbraio un importante dibattito... Siderno al Voto sulla Giustizia: Confronto tra Esperti per Chiarire la Riforma e il Referendum di Marzo.Siderno al Centro del Dibattito sulla Giustizia: Un Confronto Aperto Prima del Referendum di Marzo Siderno, in Calabria, si prepara a ospitare un... Contenuti utili per approfondire Torrecuso partecipazione e confronto ai... Discussioni sull' argomento Gazzetta di Benevento; Torrecuso, venerdì Dialoghi sulla Giustizia: confronto tra istituzioni, accademici e avvocati. Partecipazione e welfare, confronto tra candidati nelle MarchePartecipazione e welfare, confronto tra candidati nelle Marche Mostra meno In evidenza In evidenza Il ricamo filet nei dolci-gioiello di Rita Cardia Chiacchiere da bar, calcio e politica restano al ... ansa.it Partecipazione e welfare, confronto tra candidati nelle MarcheSiamo molto soddisfatti della riuscita dell'evento e ringraziamo tutti i candidati per la loro disponibilità a confrontarsi sui punti programmatici che riteniamo cruciali per il futuro della nostra ... ansa.it Anche Torrecuso (BN) ha scelto Azzurra Spettacoli! #azzurraspettacoli #pergentefelice #concerti facebook