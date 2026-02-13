Brindisi al voto informato | esperti a confronto sul referendum sulla giustizia il 20 febbraio

A Brindisi, il 20 febbraio, si terrà un dibattito pubblico per promuovere un voto informato sul referendum sulla giustizia. La città organizza l’evento dopo le recenti polemiche che hanno coinvolto le riforme proposte, attirando l’attenzione di cittadini e associazioni. Durante l’incontro, esperti di diritto e rappresentanti politici discuteranno delle implicazioni e delle conseguenze delle modifiche costituzionali in vista del voto del 22 e 23 marzo.

L'evento, in programma al Nuovo Teatro Verdi di Brindisi, nasce dalla volontà di offrire ai cittadini un'occasione di approfondimento e confronto su una riforma che tocca da vicino i diritti e le libertà individuali.