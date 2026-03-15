Nella Sala delle... di Torrecuso si è svolto un incontro pubblico con avvocati, rappresentanti delle istituzioni e politici per discutere della riforma della giustizia. L’evento ha visto la partecipazione di diversi relatori che hanno presentato le proprie posizioni e risposto alle domande del pubblico presente. L’obiettivo era confrontarsi sulle modifiche legislative in atto e sul loro impatto sulla professione e sui cittadini.

Grande attenzione per l’incontro pubblico “Dialoghi sulla Giustizia”, svoltosi pochi giorni fa presso la Sala delle “Nicchie” del Comune di Torrecuso. L’evento ha rappresentato un momento di confronto tra istituzioni, accademici e avvocati sui temi della giustizia, delle riforme in corso e sull’importanza della partecipazione democratica in vista del referendum. Ad introdurre e moderare l’incontro è stato l’avv. Roberto Pulcino, componente della Giunta della Camera Penale di Benevento, che ha sottolineato l’importanza del confronto pubblico: “Discutere di giustizia significa discutere della qualità della nostra democrazia. Incontri come questo permettono di avvicinare i cittadini a temi spesso percepiti come tecnici, ma che incidono profondamente sulla vita quotidiana e sulle garanzie di tutti”. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Torrecuso, confronto pubblico sulla riforma della giustizia

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