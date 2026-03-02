Giustizia e referendum a Casapesenna confronto pubblico sulla riforma costituzionale

A Casapesenna si è tenuto un incontro pubblico dedicato alla riforma della giustizia in vista del prossimo Referendum Costituzionale. L'evento ha visto la partecipazione di esperti e cittadini che hanno analizzato i temi principali senza usare slogan o frasi fuori contesto. La discussione si è concentrata su aspetti tecnici e concreti della riforma, offrendo un'occasione per approfondire le questioni legate alla giustizia.

Un confronto strutturato, tecnico e senza slogan per approfondire i temi della riforma della giustizia in vista del prossimo Referendum Costituzionale. È questo l'obiettivo dell'incontro dal titolo "Informiamoci", in programma sabato 7 marzo 2026 alle ore 11:00 presso la Sala Consiliare dell'Area PIP di Casapesenna.