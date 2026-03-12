A Montemesola confronto pubblico sulla riforma della giustizia | il cittadino che si informa vota No

A Montemesola si è svolto un incontro pubblico dedicato alla riforma della giustizia, con l’obiettivo di informare i cittadini sui temi principali e sulle consultazioni referendarie previste per il 22 e 23 marzo. Durante l’evento sono stati presentati i punti chiave della proposta di modifica e si è discusso dell'importanza di conoscere i contenuti prima di esprimersi con il voto.

Tarantini Time Quotidiano Un momento di confronto pubblico per informare i cittadini sui contenuti della riforma della giustizia e sulle consultazioni referendarie in programma il 22 e 23 marzo. Si è svolto questa sera, nell’aula consiliare del Comune di Montemesola, l’incontro promosso dal circolo Arci Terra Rossa di Montemesola, che ha riunito esponenti del mondo giuridico e associativo per discutere della riforma costituzionale e delle sue possibili conseguenze sul sistema giudiziario. All’iniziativa hanno partecipato Francesco Sansobrino, magistrato presso il Tribunale di Taranto, l’avvocato Emanuele Franco di Arci Gagarin Taranto e il professore Riccardo Pagano, presidente dell’ANPI Taranto. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

