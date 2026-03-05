Meloni | Il diritto internazionale è in crisi il mondo rischia di essere governato dal caos

La presidente ha espresso preoccupazione per l’escalation del conflitto con l’Iran e ha affermato che il diritto internazionale è in crisi, sottolineando che il mondo rischia di essere governato dal caos. Ha parlato di una crescente tensione internazionale e dell’impatto di questa situazione sulla stabilità globale. La dichiarazione è stata rilasciata in un contesto di attenzione crescente sulla situazione internazionale.

Durante un intervento a RTL 102.5, la premier ha sottolineato che il progressivo indebolimento delle regole internazionali sta contribuendo a creare uno scenario globale sempre più instabile e imprevedibile. Secondo Meloni, l'attuale situazione era in parte prevedibile dopo quanto accaduto con l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, membro permanente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Un evento che ha incrinato gli equilibri internazionali e aumentato il livello di instabilità globale. La premier ha affrontato anche il tema dell'eventuale utilizzo delle basi militari statunitensi presenti sul territorio italiano. Secondo quanto previsto da queste intese, alcune autorizzazioni tecniche riguardano operazioni logistiche o attività non offensive, definite operazioni "non cinetiche".