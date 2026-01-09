La filosofia di Miller l’ideologo di estrema destra più ascoltato da Trump | Il mondo reale è governato dalla forza

Stephen Miller, consigliere alla sicurezza nazionale degli Stati Uniti, è noto per le sue posizioni di estrema destra. La sua filosofia si basa sull’idea che il mondo reale sia governato dalla forza. In passato, ha concentrato molte delle sue energie sulle politiche migratorie, promuovendo deportazioni di massa e misure restrittive, riflettendo una visione che privilegia il controllo e la sicurezza come principi fondamentali.

Sinora sono stati i migranti la sua ossessione. Stephen Miller, consigliere alla sicurezza nazionale della Casa Bianca, si è dato un gran daffare per accelerare le deportazioni di massa. Per abbattere lo ius soli. Con le ultime dichiarazioni sulla Groenlandia, rivela di aver allargato lo sguardo ben oltre l'America. Lo spirito è sempre lo stesso. Il fastidio per regole e consuetudini. L'idea che il più violento vince comunque. Solo chi non conosce davvero Miller è rimasto sorpreso dall'intervista a CNN. Per giustificare l'uso della forza contro un territorio NATO, il consulente prediletto di Trump ha detto: "Il mondo reale è governato dalla forza, è governato dal potere".

