Rifiuti abbandonati a Fiumicino scatta l’ordinanza | cinque giorni per la bonifica

A Fiumicino, sono state adottate due ordinanze sindacali per affrontare il problema dei rifiuti abbandonati. Le misure, in vigore per cinque giorni, mirano alla bonifica delle aree interessate e al ripristino della pulizia pubblica. L’intervento si inserisce in un’azione più ampia di tutela ambientale e di mantenimento del decoro urbano.

Fiumicino, 9 gennaio 2026 – Due ordinanze sindacali per contrastare l’abbandono incontrollato di rifiuti e ripristinare lo stato dei luoghi. I provvedimenti, firmati dal sindaco Mario Baccini, riguardano un’area sottoposta a sequestro penale e un sito privato in via della Muratella, dove sono stati riscontrati rifiuti di varia natura, anche pericolosi. La prima ordinanza. Nel primo caso, l’ordinanza n. 1 dell’8 gennaio 2026 dispone la rimozione e la bonifica di un’area di circa 350 metri quadrati nel territorio di Fiumicino, posta sotto sequestro dalla stazione dei Carabinieri. I controlli hanno accertato la presenza di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi: materiali organici in decomposizione, rifiuti ferrosi, legno, guaine catramate contenenti idrocarburi, elettrodomestici RAEE, in parte combusti e depositati sulla nuda terra. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

