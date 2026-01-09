Rifiuti abbandonati a Fiumicino scatta l’ordinanza | cinque giorni per la bonifica
A Fiumicino, sono state adottate due ordinanze sindacali per affrontare il problema dei rifiuti abbandonati. Le misure, in vigore per cinque giorni, mirano alla bonifica delle aree interessate e al ripristino della pulizia pubblica. L’intervento si inserisce in un’azione più ampia di tutela ambientale e di mantenimento del decoro urbano.
Fiumicino, 9 gennaio 2026 – Due ordinanze sindacali per contrastare l’abbandono incontrollato di rifiuti e ripristinare lo stato dei luoghi. I provvedimenti, firmati dal sindaco Mario Baccini, riguardano un’area sottoposta a sequestro penale e un sito privato in via della Muratella, dove sono stati riscontrati rifiuti di varia natura, anche pericolosi. La prima ordinanza. Nel primo caso, l’ordinanza n. 1 dell’8 gennaio 2026 dispone la rimozione e la bonifica di un’area di circa 350 metri quadrati nel territorio di Fiumicino, posta sotto sequestro dalla stazione dei Carabinieri. I controlli hanno accertato la presenza di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi: materiali organici in decomposizione, rifiuti ferrosi, legno, guaine catramate contenenti idrocarburi, elettrodomestici RAEE, in parte combusti e depositati sulla nuda terra. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
Gli incivili trovano sempre il modo per compiere le loro azioni. Rifiuti abbandonati in una zona ormai trasformata in una discarica abusiva. Il Comune pulisce e gli “zozzoni” tornano a colpire - facebook.com facebook
Borgo Nuovo continuano gli ingombranti e i rifiuti abbandonati accanto ai contenitori per la differenziata nelle vie: Cellini, Michelangelo, Bernini, largo Collesano. Foto prima e foto dopo #decorourbano x.com
