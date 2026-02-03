Pomigliano spari nel bar | due feriti tra cui un bambino Bar chiuso per 15 giorni

Un bar di Pomigliano d’Arco è stato chiuso per 15 giorni dopo che lo scorso 24 dicembre un bambino di 7 anni e un uomo di 47 sono stati feriti da un colpo di pistola. L’incidente è avvenuto all’interno del locale in piazza Mercato. La polizia sta ancora indagando per capire cosa sia successo e chi abbia sparato. Nel frattempo, il proprietario del bar ha deciso di chiudere temporaneamente l’attività per permettere alle forze dell’ordine di completare le verifiche.

POMIGLIANO D’ARCO, 3 Febbraio 2026 – Quindici giorni di chiusura per l’attività commerciale di Pomigliano d’Arco (Napoli) dove, lo scorso 24 dicembre, un bambino di 7 anni e un uomo di 47 anni furono feriti da un colpo di arma da fuoco esploso all’interno del locale, un bar situato in piazza Mercato. È quanto ha disposto il Questore di Napoli, al termine delle indagini condotte dagli agenti della Polizia di Stato del commissariato di Acerra. Gli accertamenti hanno consentito di chiarire che i due ferimenti erano riconducibili a un unico episodio avvenuto all’interno del bar e non all’esterno, come inizialmente dichiarato dal gestore dell’esercizio commerciale, dai genitori del minore e dall’uomo di 47 anni. 🔗 Leggi su Primacampania.it

