Eros e Pezzali | 715.000 biglietti venduti per il tour

Eros Ramazzotti e Max Pezzali hanno venduto 715.000 biglietti per il loro tour. Il 13 marzo alle 14:00 verrà trasmesso in radio il nuovo singolo Come nei film, una collaborazione tra i due artisti. La canzone sarà disponibile nelle stazioni radiofoniche di tutta Italia.

Il 13 marzo, a partire dalle 14:00, il nuovo singolo Come nei film di Eros Ramazzotti in collaborazione con Max Pezzali entrerà ufficialmente nella rotazione radiofonica. Questa uscita segna un momento cruciale per la scena musicale italiana, dove l’incrocio tra due artisti affermati genera un impatto economico misurabile attraverso le vendite e gli incassi dei concerti. La traccia, già eseguita dal vivo a Copenhagen alla Royal Arena, non è solo un prodotto discografico ma un motore per il turismo culturale e l’economia locale delle città ospitanti. I numeri parlano chiaro: il tour mondiale Una Storia Importante ha già venduto 715.000 biglietti su 71 date confermate, toccando 30 paesi tra Europa, Nord America e America Latina. 🔗 Leggi su Ameve.eu

