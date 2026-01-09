Sono un grande nuovo singolo in radio e video per Tiziano Ferro Oltre 350mila i biglietti venduti per il tour estivo

ANCONA – Il 2026 di Tiziano Ferro si apre con “Sono un grande”, il nuovo singolo in radio e video da oggi, venerdì 9 gennaio per Sugar Music. Il brano, che ha dato il titolo all’ultimo disco del cantautore italiano, è accompagnato da un video ufficiale girato a Los Angeles da Cosimo Alemà e. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

