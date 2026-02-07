Fori Imperiali al via i primi tagli degli pini pericolanti | Messi in sicurezza gli alberi sani

Questa mattina sono iniziati i tagli dei pini lungo via dei Fori Imperiali a Roma. Le operazioni servono a mettere in sicurezza gli alberi che si sono dimostrati pericolanti, mentre quelli in buone condizioni vengono lasciati intatti. Le autorità sperano di riaprire la strada al traffico e ai pedoni già il 16 febbraio. Per ora, si concentrano sugli abbattimenti mirati e sulle verifiche di stabilità.

Abbattimenti mirati dei pini su via dei Fori Imperiali a Roma dopo le verifiche di stabilità. Si punta a riaprire il passaggio il 16 febbraio.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Fori Imperiali Pini ai Fori Imperiali, ci sono 15 alberi da mettere in sicurezza La paura di un nuovo crollo ai Fori Imperiali si fa strada tra cittadini e amministratori. Pini di Fori Imperiali in pericolo: danni alla radice e piogge accentuano debolezza degli alberi antichi I pini dei Fori Imperiali a Roma rischiano di cadere. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Fori Imperiali Argomenti discussi: Crollo del pino ai Fori Imperiali: chiusa la strada anche ai pedoni; Roma, crolla un albero in via dei Fori Imperiali: tre persone ferite; Ancora un albero crollato a Roma, tre feriti ai Fori Imperiali; Roma, crolla un altro pino ai Fori Imperiali: tre persone ferite. È il terzo albero caduto in poche settimane. Roma, in via dei Fori Imperiali altri pini al posto di quelli caduti o rimossi: la decisione dopo l'ennesimo crollo«A un pino sta un pino». La regola sembra scolpita nel marmo. Ogni albero aghiforme che svetta lungo i Fori Imperiali e che verrà abbattuto, sarà rimpiazzato da un ... ilmessaggero.it Fori Imperiali, sabato 7 febbraio sarà abbattuto il primo pino. Strada riapre intorno al 16 FebbraioDalle verifiche fatte dalla task force con esperti messa in campo dal Campidoglio è emersa la possibilità di salvare parte delle alberature che si trovano sul viale che unisce piazza Venezia al Colo ... rainews.it Fori Imperiali: non è stata una fatalità, ma l’ennesimo fallimento del Campidoglio. Tre pini crollati in meno di un mese non sono una coincidenza, ma il risultato di anni di incuria e cattiva gestione da parte dell’Amministrazione Gualtieri – e di chi l’ha preceduta. facebook Pini Fori Imperiali, continua il lavoro della task force In corso le attività per la messa in sicurezza degli alberi e per la riapertura di via dei Fori Imperiali, ancora chiusa al traffico pedonale e veicolare per motivi di sicurezza. I dettagli ow.ly/7HJg50Y9U3u x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.