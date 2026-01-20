Manutenzione del verde | Alberi a rischio crollo Saranno abbattuti per motivi di sicurezza

La manutenzione del verde nel Monte Amiata coinvolge interventi necessari alla sicurezza pubblica, come l’abbattimento di alberi a rischio crollo. Questi interventi, seppur spesso oggetto di discussione, sono fondamentali per prevenire potenziali pericoli. La gestione del patrimonio arboreo richiede attenzione e responsabilità, equilibrando tutela ambientale e sicurezza delle persone.

Ancora un intervento sul patrimonio arboreo del Monte Amiata, ancora una volta accompagnato da un dibattito alimentato dall’opinione pubblica. Dopo il caso di Arcidosso, dove l’abbattimento di alcune piante ha fatto discutere perché legato alla realizzazione delle nuove condutture del teleriscaldamento, adesso tocca al Comune di Castel del Piano intervenire su un tratto di verde urbano. In questo caso, però, la motivazione è diversa. Nell’ambito di un più ampio progetto di cura e manutenzione delle essenze arboree, l’amministrazione comunale guidata dalla sindaca Cinzia Pieraccini ha disposto il taglio di 26 esemplari di ippocastano risultati malati e potenzialmente pericolosi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Manutenzione del verde: "Alberi a rischio crollo. Saranno abbattuti per motivi di sicurezza" Alberi a rischio in piazzale Ramazzini, saranno quasi tutti abbattuti con urgenzaIn piazzale Ramazzini a Carpi, sarà effettuato un intervento urgente di abbattimento di quasi tutti gli alberi presenti. Leggi anche: Alberi avvelenati nel quartiere, il Comune: "Saranno abbattuti" Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Sicurezza in Viale Aguggiari: al via la manutenzione straordinaria degli alberi - 30, i lavori di messa in sicurezza, con potatura e taglio rami pericolanti, della lunga filiera di alberi presenti in V ... varese7press.it

Nei guai una ditta responsabile della manutenzione del verde ad Amendolara. Tra i rifiuti ammassati anche scarti provenienti da attività di edilizia, porte dismesse e pedane - facebook.com facebook

Piste ciclabili, la Provincia cerca sponsor tecnici per la manutenzione del verde x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.