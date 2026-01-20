Manutenzione del verde | Alberi a rischio crollo Saranno abbattuti per motivi di sicurezza

Da lanazione.it 20 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La manutenzione del verde nel Monte Amiata coinvolge interventi necessari alla sicurezza pubblica, come l’abbattimento di alberi a rischio crollo. Questi interventi, seppur spesso oggetto di discussione, sono fondamentali per prevenire potenziali pericoli. La gestione del patrimonio arboreo richiede attenzione e responsabilità, equilibrando tutela ambientale e sicurezza delle persone.

Ancora un intervento sul patrimonio arboreo del Monte Amiata, ancora una volta accompagnato da un dibattito alimentato dall’opinione pubblica. Dopo il caso di Arcidosso, dove l’abbattimento di alcune piante ha fatto discutere perché legato alla realizzazione delle nuove condutture del teleriscaldamento, adesso tocca al Comune di Castel del Piano intervenire su un tratto di verde urbano. In questo caso, però, la motivazione è diversa. Nell’ambito di un più ampio progetto di cura e manutenzione delle essenze arboree, l’amministrazione comunale guidata dalla sindaca Cinzia Pieraccini ha disposto il taglio di 26 esemplari di ippocastano risultati malati e potenzialmente pericolosi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

manutenzione del verde alberi a rischio crollo saranno abbattuti per motivi di sicurezza

© Lanazione.it - Manutenzione del verde: "Alberi a rischio crollo. Saranno abbattuti per motivi di sicurezza"

Alberi a rischio in piazzale Ramazzini, saranno quasi tutti abbattuti con urgenzaIn piazzale Ramazzini a Carpi, sarà effettuato un intervento urgente di abbattimento di quasi tutti gli alberi presenti.

Leggi anche: Alberi avvelenati nel quartiere, il Comune: "Saranno abbattuti"

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

manutenzione verde alberiSicurezza in Viale Aguggiari: al via la manutenzione straordinaria degli alberi - 30, i lavori di messa in sicurezza, con potatura e taglio rami pericolanti, della lunga filiera di alberi presenti in V ... varese7press.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.