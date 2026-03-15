Toghe nere contropoteri e sangue Un impaurito weekend di propaganda

Durante un fine settimana caratterizzato da accese campagne di propaganda, si sono susseguite dichiarazioni che hanno coinvolto diverse figure del mondo giudiziario e politico. Il presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati ha ribadito che la magistratura rappresenta un presidio della democrazia, non un contropotere, sottolineando il ruolo di tutela che ricopre nei confronti dei cittadini.

Vizio di riforma Dal congresso di Md alla piazza dell'Ucpi. Mantovano torna giudice tra gli avvocati. Fratoianni evoca il G8 di Genova Vizio di riforma Dal congresso di Md alla piazza dell'Ucpi. Mantovano torna giudice tra gli avvocati. Fratoianni evoca il G8 di Genova Per il presidente dell’Anm Cesare Parodi la magistratura «non è un contropotere» ma «un presidio», cioè «l’ultimo chilometro della democrazia, quello in cui il cittadino chiede protezione di fronte a un sopruso». Dirlo al centro congressi di via Alibert a Roma, dove è in corso il venticinquesimo congresso di Magistratura democratica, ha un significato che va oltre l’attuale campagna referendaria e che, di fatto, testimonia quanto le correnti siano davvero espressione di sensibilità diverse sul modo di interpretare la giustizia. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Toghe nere, contropoteri e «sangue». Un impaurito weekend di propaganda Articoli correlati Poteri e contropoteri sotto le torriSu Dossier, il canale di inchieste e approfondimenti di BolognaToday, continua l'esplorazione dei nodi che attraversano il nostro territorio. Leggi anche: Cani picchiati con calci e bastone, la veterinaria in aula: "Uno era nascosto sotto il letto, l'altro impaurito"