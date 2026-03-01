Su Dossier, il canale di approfondimenti di BolognaToday, si prosegue con un'inchiesta sui poteri e contro-poteri presenti nel territorio. La serie analizza le dinamiche tra le figure che esercitano influenza e le istituzioni che si oppongono o controllano. Sono stati raccolti dati e testimonianze per offrire uno sguardo dettagliato su questa complessa interazione.

Su Dossier, il canale di inchieste e approfondimenti di BolognaToday, continua l'esplorazione dei nodi che attraversano il nostro territorio. Al centro questa settimana ci sono sicurezza e immigrazione, equilibri politici, trasformazioni urbanistiche controverse e potere legale. Partiamo dall'ipotesi Cpr. Il dibattito attorno alla possibilità di realizzare un nuovo centro per il rimpatrio in Emilia-Romagna, e in particolare a Bologna, va avanti senza sconti da giorni. Da quando il presidente regionale Michele de Pascale ha inaugurato la discussione ammettendo che “sui temi della sicurezza serve uno scatto” anche da parte della sinistra e dicendosi disponibile a discuterne col governo. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Novità in salsa rock sotto le Due TorriÈ appena passato Capodanno, tempo di grandi feste e festeggiamenti, ma il cuore indie e rock della città che ama i piccoli e curatissimi party, batte...

San Gimignano. Via al Carnevale sotto le torriTutto pronto domani pomeriggio a San Gimignano per aprire il sipario dell’allegria, con i coriandoli, i suggestivi carri a tema di cartapesta e molto...

Contenuti e approfondimenti su Poteri.

Discussioni sull' argomento Poteri e contropoteri sotto le torri; Contro-poteri o dominio, la posta della riforma; Dazi Trump, tariffe al 15% e risposta UE: Non reagiamo di pancia.

Poteri e contropoteri sotto le torriSu Dossier, il canale di inchieste e approfondimenti di BolognaToday, continua l'esplorazione dei nodi che attraversano il nostro territorio. Al centro questa settimana ci sono sicurezza e ... bolognatoday.it

Il #22marzo e il #23marzo al #ReferendumGiustizia vota NO ai pieni poteri al governo. x.com

Il governo ha esercitato i poteri speciali di golden power sull'acquisizione da parte del gruppo azero Socar della raffineria Api di Falconara facebook