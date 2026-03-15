Tirreno-Adriatico domina Milan a San Benedetto del Tronto Trionfa Del Toro

Durante la Tirreno-Adriatico, Jonathan Milan ha concluso la tappa a San Benedetto del Tronto in prima posizione, confermando la sua buona forma. Tuttavia, la vittoria in classifica generale è stata ottenuta da Isaac Del Toro, che ha conquistato il successo complessivo della corsa. Milan ha mostrato un’ottima prestazione, ma alla fine è stato Del Toro a salire sul gradino più alto del podio.

Alla Tirreno-Adriatico vince Jonathan Milan dopo un’ottima prova: il successo in classifica generale, però, è di Isaac Del Toro Jonathan Milan ha messo il muso davanti a tutti a San Benedetto del Tronto, e non è la prima volta che capita. Per il terzo anno di fila, il velocista azzurro ha portato a casa la tappa con una grande prestazione, in una strada che è in grado di esaltare le sue caratteristiche. Nella suggestiva Corsa dei due mari ha trovato una bella vittoria dopo una volata fatta di grinta, velocità e resistenza. Per lui si tratta del sesto successo stagionale. Ma non è stato tutto facilissimo. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it Articoli correlati Leggi anche: Jonathan Milan domina la volata di San Benedetto del Tronto. La Tirreno-Adriatico è di del Toro Leggi anche: LIVE Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Jonathan Milan trionfa a San Benedetto del Tronto!! Altri aggiornamenti su Tirreno Adriatico domina Milan a San... Temi più discussi: Ciclismo, Tirreno-Adriatico: tappa a van der Poel, Del Toro nuovo leader; Ganna vola nella crono di Lido di Camaiore: è la prima maglia azzurra alla Tirreno-Adriatico; Un mostruoso Filippo Ganna domina la cronometro della Tirreno-Adriatico! Brilla Tiberi, stupisce Pellizzari; Tirreno-Adriatico 2026: Filippo Ganna vola in riva al mare e domina la cronometro inaugurale. Tirreno-Adriatico, sull'ultima tappa la firma di Milan. La corsa a Del ToroIl friulano della Lidl-Trek vince in volata su Magnier e Philipsen ... msn.com Il friulano Jonathan Milan domina ancora alla Tirreno-AdriaticoJonathan Milan vince la settima tappa della Tirreno-Adriatico e conquista per il terzo anno di fila il traguardo di San Benedetto. nordest24.it JONATHAN MILAN IS THE KING OF SAN BENEDETTO DEL TRONTO #TirrenoAdriatico @CA_Ita x.com Devastating surprise move by Van der Poel and his teammates Azione a sorpresa devastante di MVDP e compagni Follow #TirrenoAdriatico Crédit Agricole Italia on Rai ( ) and on Eurosport () facebook