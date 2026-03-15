Jonathan Milan domina la volata di San Benedetto del Tronto La Tirreno-Adriatico è di del Toro

Jonathan Milan ha vinto la volata finale a San Benedetto del Tronto durante la Tirreno-Adriatico, conquistando il suo terzo successo consecutivo in questa corsa. La gara si è conclusa con l'atleta italiano che ha tagliato il traguardo davanti agli avversari, confermando la sua posizione di leader tra i velocisti. La Tirreno-Adriatico si è così conclusa con il trionfo del corridore azzurro.

San Benedetto del Tronto è regno di Jonathan Milan. Terzo anno di fila a braccia al cielo sul traguardo conclusivo della Tirreno-Adriatico per il velocista azzurro. Il friulano della Lidl-Trek è riuscito a trovare la vittoria nella Corsa dei due Mari con una volata di prepotenza, centrando il sesto successo stagionale. A prendersi la classifica generale è ovviamente Isaac del Toro, che si era assicurato la Maglia Azzurra già ieri. Tre corridori sono andati all’attacco nella prima parte di gara: Mikel Xabier Azparren (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team), Dries De Bondt (Jayco Alula) e Roberto Carlos Gonzalez (Solution Tech NIPPO Rali). Il gruppo però non ha lasciato spazio, con il ritmo folle in salita di uno scatenato Mathieu van der Poel (Alpecin-Premier Tech) a distruggere il drappello dei migliori. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Jonathan Milan domina la volata di San Benedetto del Tronto. La Tirreno-Adriatico è di del Toro Articoli correlati Leggi anche: LIVE Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Jonathan Milan trionfa a San Benedetto del Tronto!! Leggi anche: Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi Civitanova Marche-San Benedetto del Tronto: orari, tv, percorso, favoriti. Milan contro tutti Altri aggiornamenti su Jonathan Milan Discussioni sull' argomento UAE Tour 2026, fuggitivi ripresi a 200 metri poi Jonathan Milan domina lo sprint! 3° Matteo Milan, 6° Matteo Malucelli; Tirreno-Adriatico 2026: Filippo Ganna vola in riva al mare e domina la cronometro inaugurale; Un mostruoso Filippo Ganna domina la cronometro della Tirreno-Adriatico! Brilla Tiberi, stupisce Pellizzari; Jonas Vingegaard domina alla Parigi-Nizza 2026 e rafforza la leadership. Partenza velocissima e all'attacco subito nomi importanti: dopo @mathieuvdpoel tocca ora a Jonathan Milan e Julian Alaphilippe #TirrenoAdriatico x.com A stellar lead-out from his team, and then from a contender, as Jonathan Milan comes up short, and sees a Danish rocket fly past him Relive the Continental Last KM La sua squadra lo lancia alla perfezione, il favorito Milan parte troppo lungo, e poi ci facebook