LIVE Tirreno-Adriatico 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Jonathan Milan trionfa a San Benedetto del Tronto!!

Oggi a San Benedetto del Tronto si svolge la tappa di Tirreno-Adriatico 2026, con Jonathan Milan che si aggiudica la vittoria. Durante la corsa, sono stati aggiornati i risultati in tempo reale e sono state pubblicate le classifiche parziali. Oltre alla vittoria di tappa, la classifica generale, a punti e dei giovani vede alcune modifiche rispetto alle corse precedenti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.45 Oltre alla classifica generale Del Toroha vinto anche classifica a punti e dei giovani. 15.44 Ecco la top ten della tappa: 1 MILAN Jonathan Lidl – Trek 3:04:54 2 WELSFORD Sam INEOS Grenadiers 0:00 3 REX Laurenz Soudal Quick-Step 0:00 4 KOGUT Oded NSN Cycling Team 0:00 5 BITTNER Pavel Team Picnic PostNL 0:00 6 ANDRESEN Tobias Lund Decathlon CMA CGM Team 0:00 7 FOLDAGER Anders Team Jayco AlUla 0:00 8 DE LIE Arnaud Lotto Intermarché 0:00 9 LONARDI Giovanni Team Polti VisitMalta 0:00 10 GARCÍA CORTINA Iván Movistar Team 0:00 15.43 31 esima vittoria in carriera per Milan, quinta stagionale. 15.41 Jonathan Milan concede il tris a San Benedetto del Tronto. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Jonathan Milan trionfa a San Benedetto del Tronto!! Articoli correlati Leggi anche: Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi Civitanova Marche-San Benedetto del Tronto: orari, tv, percorso, favoriti. Milan contro tutti Leggi anche: Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi Civitanova Marche-San Benedetto del Tronto: orari, tv, percorso, favoriti. Si chiude con il colpo di Milan? Tutti gli aggiornamenti su LIVE Tirreno Adriatico 2026 tappa di... Temi più discussi: LIVE Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi in DIRETTA: bis di Van der Poel, ma Giulio Pellizzari é maglia azzurra!; Dove seguire in TV la Tirreno Adriatico 2026; DIRETTA Tirreno-Adriatico 2026 LIVE, Prima Tappa; Tirreno-Adriatico, Michael Valgren vince la quinta Tappa, Marotta-Mondolfo-Mombaroccio. Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi Marotta-Mondolfo-Mombaroccio: orari, tv, percorso, favoriti. Sfida Pellizzari-Del Toro, ci prova Ciccone?Altra frazione molto interessante in una Tirreno-Adriatico davvero spettacolare. In scena oggi la quinta tappa: Marotta-Mondolfo - Mombaroccio, andiamo a ... oasport.it LIVE Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi in DIRETTA: bis di Van der Poel, ma Giulio Pellizzari é maglia azzurra!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:29 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale della quarta tappa della Tirreno-Adriatico 2026. Vi ringraziamo per ... oasport.it Devastating surprise move by Van der Poel and his teammates Azione a sorpresa devastante di MVDP e compagni Follow #TirrenoAdriatico Crédit Agricole Italia on Rai ( ) and on Eurosport () facebook La tappa regina della Tirreno-Adriatico parla messicano grazie alla bella vittoria di Isaac Del Toro. Grazie a questo successo, il giovane corridore della UAE blinda il primo posto in classifica, assicurandosi il tanto desiderato Tridente . #Ciclismo #Cycling #Tir x.com