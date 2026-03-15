Isaac Del Toro, ciclista dell'UAE Team Emirates XRG, si è aggiudicato la 61a edizione della Tirreno-Adriatico Crédit Agricole. La vittoria è arrivata durante l’ultima tappa, disputata a Milan, confermando il suo successo nella corsa a tappe italiana. La gara ha visto numerosi partecipanti sfidarsi lungo diverse tappe prima di arrivare alla conclusione.

Isaac Del Toro (UAE Team Emirates XRG) ha vinto la 61a edizione della Tirreno Adriatico Crédit Agricole. Matteo Jorgenson (Team Visma Lease a Bike) e Giulio Pellizzari (Red Bull – Bora – Hansgrohe) si sono classificati rispettivamente al secondo e al terzo posto della classifica generale. L’italiano Jonathan Milan (Lidl-Trek) ha vinto la settima e ultima tappa, la Civitanova Marche-San Benedetto del Tronto, di 142 km, davanti a Sam Welsford (Ineos Grenadiers) e Laurenz Rex (Soudal Quick-Step). L’azzurro: “Una settimana per arrivare al top per Milano-Sanremo”. Pochi secondi dopo aver attraversato il traguardo, il vincitore di tappa Milan ha dichiarato: “Sento sia dolore che felicità allo stesso tempo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Tirreno-Adriatico, Del Toro vince la corsa: a Milan l’ultima tappa

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