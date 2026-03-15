Tirreno Adriatico 2026 Milan vince l' ultima tappa Del Toro re dei Due Mari | la classifica finale

La Tirreno Adriatico 2026 si conclude con la vittoria dell'ultima tappa da Civitanova Marche a San Benedetto del Tronto, lunga 142 km e con un solo GPM. Milan si impone nella frazione finale, mentre Del Toro si aggiudica la classifica generale. La corsa si è conclusa con la vittoria di Milan e la classifica definitiva ha visto Del Toro al primo posto.

San Benedetto del Tronto, 15 marzo 2026 - La tappa 7, nonché l'ultima, della Tirreno Adriatico 2026 porta la carovana da Civitanova Marche a San Benedetto del Tronto dopo 142 km, con un solo GPM da scalare e 1.100 metri di dislivello. C'è pochissimo margine per cambiare volto alla classifica generale, e infatti la prima posizione di Isaac Del Toro, ipotecata ieri con l'acuto a Camerino, è salva, ma alle sue spalle qualcosa muta: Matteo Jorgenson vince lo sprint al traguardo volante di San Benedetto del Tronto e scavalca così Giulio Pellizzari al secondo posto. Nonostante una tappa frenetica e una caduta nel finale che vede coinvolti Jasper Philipsen e Paul Magnier, nulla preclude la volata che premia Jonathan Milan, che si regala un sorriso in coda alla Corsa dei Due Mari, con vista sulle Classiche. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Tirreno Adriatico 2026, Milan vince l'ultima tappa. Del Toro re dei Due Mari: la classifica finale Articoli correlati Sesta tappa Tirreno-Adriatico 2026: Del Toro trionfa a Camerino e vince la corsa dei Due MariCon una prova di forza sulla salita finale Isaac Del Toro vince la sesta tappa Tirreno-Adriatico 2026, da San Severino Marche a Camerino di 188k, e... Tirreno Adriatico 2026, tappa 5: vince Valgren. Del Toro di nuovo leader. La classificaMombaroccio, 13 marzo 2026 - La tappa 5 della Tirreno Adriatico 2026 è la Marotta-Mondolfo-Mombaroccio di 184 km, con 4 GPM da scalare e 3. Una selezione di notizie su Tirreno Adriatico Temi più discussi: Tirreno Adriatico 2026: è show assicurato alla Corsa dei Due Mari; Tirreno Adriatico 2026: start list completa, tutti gli iscritti alla corsa · Ciclismo su strada; Tirreno-Adriatico, 3^ tappa ad Andresen. Milan 7°; Parata di stelle alla Tirreno-Adriatico 2026. Van der Poel contro Van Aert e non solo. Jonathan Milan vince l’ultima tappa alla Tirreno-Adriatico: Infernale. Sanremo? Immagino di fare fatica…Jonathan Milan ha vinto la settima e ultima tappa della Tirreno-Adriatico 2026, imponendosi sul traguardo di San Benedetto del Tronto al termine di una ... oasport.it Tirreno-Adriatico, sull'ultima tappa la firma di Milan. La corsa a Del ToroIl friulano della Lidl-Trek vince in volata su Magnier e Philipsen ... msn.com JONATHAN MILAN IS THE KING OF SAN BENEDETTO DEL TRONTO #TirrenoAdriatico @CA_Ita x.com Devastating surprise move by Van der Poel and his teammates Azione a sorpresa devastante di MVDP e compagni Follow #TirrenoAdriatico Crédit Agricole Italia on Rai ( ) and on Eurosport () facebook