Nella sesta tappa del Tirreno-Adriatico 2026, da San Severino Marche a Camerino, Isaac Del Toro ha dominato la corsa con una performance decisa sulla salita finale, portando a casa la vittoria. La tappa, lunga 188 chilometri, si è conclusa con il suo successo, che gli ha garantito anche la vittoria della Corsa dei Due Mari con un giorno di anticipo.

Con una prova di forza sulla salita finale Isaac Del Toro vince la sesta tappa Tirreno-Adriatico 2026, da San Severino Marche a Camerino di 188k, e si assicura anche la Corsa dei Due Mari con una giornata d’anticipo. Il corridore messicano ha anticipato al traguardo l’americano Jorgenson e il norvegese Johannensen. Quarto l’azzurro Pellizzari, che conquista il secondo posto nella classifica finale. SESTA TAPPA TIRRENO-ADRIATICO 2026: LA CRONACA Sette corridori hanno composto la fuga di giornata: Filippo Ganna, Gregor Muhleberg, Vincenzo Albanese, Clemente Braz Afonso, Walter Calzoni, Timo Kielich e Thomas Guillermo Silva. Il gruppo però non ha lasciato troppo spazio, ricucendo lo strappo in modo da consentire ai favoriti di giocarsi il successo. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Sesta tappa Tirreno-Adriatico 2026: Del Toro trionfa a Camerino e vince la corsa dei Due Mari

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