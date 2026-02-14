Incendio sulla A14 in zona industriale | tir che trasporta carne di pollo avvolto e distrutto dalle fiamme

Nella zona industriale di Foggia, un tir carico di carne di pollo si è incendiato questa mattina, causando un rogo che ha avvolto il veicolo e provocato la sua completa distruzione. Le fiamme sono divampate alle prime luci dell’alba, obbligando le squadre di emergenza a intervenire subito per domare l’incendio e mettere in sicurezza la carreggiata.

L'incidente è avvenuto sabato 14 febbraio intorno alle 6.30 vicino al casello della zona industriale di Foggia Sono ancora in corso le operazioni di spegnimento di un incendio divampato alle prime luci dell'alba di oggi, sabato 14 febbraio, sulla autostrada A14, dopo il casello della zona industriale di Foggia, in direzione Sud. Per cause accidentali un autoarticolato frigorifero che trasportava carne di pollo, all'altezza del km 570, ha preso fuoco. In pochissimo tempo le fiamme hanno avvolto il mezzo, mentre il conducente - che è riuscito a fermare il mezzo in una piazzola di sosta - ha lanciato immediatamente l'allarme.