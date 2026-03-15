Thuram | l’odio a Vinícius mi ha colpito come se fossi io

Khephren Thuram, centrocampista della Juventus, ha commentato la recente ondata di insulti razziali rivolti a Vinícius Jr., affermando di aver vissuto in prima persona l’odio espresso contro il giocatore brasiliano. La sua dichiarazione evidenzia come le parole offensive abbiano avuto un impatto diretto e personale, portando a riflettere sulla diffusione di comportamenti discriminatori nel calcio.