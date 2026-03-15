Thuram | l’odio a Vinícius mi ha colpito come se fossi io
Khephren Thuram, centrocampista della Juventus, ha commentato la recente ondata di insulti razziali rivolti a Vinícius Jr., affermando di aver vissuto in prima persona l’odio espresso contro il giocatore brasiliano. La sua dichiarazione evidenzia come le parole offensive abbiano avuto un impatto diretto e personale, portando a riflettere sulla diffusione di comportamenti discriminatori nel calcio.
La solidarietà calcistica assume una forma nuova quando Khephren Thuram, centrocampista della Juventus, dichiara di sentirsi personalmente minacciato dagli insulti razziali rivolti a Vinícius Jr. durante l’incontro di Champions League tra Real Madrid e Benfica nel mese di febbraio. Il giocatore bianconero sottolinea come il pregiudizio basato sul colore della pelle rimanga una realtà dolorosa anche nel 2026, trasformando un episodio sportivo in una questione di identità collettiva. L’atleta menziona che la reazione emotiva è stata immediata: vedere un compagno di razza attaccato equivale a subire l’aggressione direttamente sulla propria persona. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Articoli correlati
Hazard spiazza tutti su Vinicius: «Non mi sorprenderebbe se lasciasse il calcio a 30 anni!». Ecco cosa ha dettoTonali Arsenal, frenata per il centrocampista italiano? Svelata la decisione in vista della prossima stagione Bisseck Inter, il club prepara il...
Festival di Sanremo 2026, intervista esclusiva ad Arisa: “Non penso alla vittoria, preferisco non avere aspettative. La tv mi ha permesso di farmi conoscere davvero. Se fossi direttore artistico, mi impegnerei personalmente a cercare le migliori canzoni scritte da autrici donne”Durante la serata dei duetti del Festival di Sanremo, Arisa ha collaborato con il Coro del Teatro Regio di Parma per eseguire “Quello che le donne...