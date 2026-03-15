The Whale su Rai 3 | il ritorno di Brendan Fraser

Stasera alle 21.30 su Rai 3 viene trasmesso The Whale, un film del 2022. La pellicola vede come protagonista Brendan Fraser, attore che ha ricevuto attenzione internazionale per questa interpretazione. La proiezione fa parte della programmazione del canale e sarà visibile agli spettatori italiani. La serata rappresenta un’occasione per vedere il film che ha portato Fraser a un nuovo livello di notorietà.

Questa sera, 14 marzo 2026, alle ore 21.30, il canale Rai 3 propone al pubblico italiano la proiezione di The Whale, un film del 2022 che ha segnato una tappa fondamentale nella carriera di Brendan Fraser. La pellicola, diretta da Darren Aronofsky e basata sull’opera teatrale di Samuel D. Hunter, racconta la storia di Charlie, un uomo gravemente obeso che vive in isolamento totale. Il protagonista, interpretato magistralmente da Fraser, riceve una diagnosi medica che gli annuncia una fine imminente, spingendolo a cercare una riconciliazione con sua figlia Ellie prima della morte. Oltre alla televisione, l’opera sarà disponibile anche sulla piattaforma streaming Rai Play. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - The Whale su Rai 3: il ritorno di Brendan Fraser Articoli correlati Leggi anche: The Whale: trama, cast e durata del film con Brendan Fraser stasera su Rai 3 Brendan Fraser: "Ecco il 'vero' motivo per cui Darren Aronofsky mi ha voluto in The Whale"Stasera in prima serata su Rai 3 torna il film di Darren Aronosfy che ha fruttato l'Oscar come miglior attore protagonista a Brendan Fraser, ecco... Approfondimenti e contenuti su The Whale Temi più discussi: RAI 3 * IL GRANDE CINEMA D'AUTORE - 14/03 (21.20) : THE WHALE IN PRIMA VISIONE SU RAI 3, IL CAPOLAVORO DI ARONOFSKY CON DUE PREMI OSCAR ARRIVA IN TV (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO - LINK / RIVEDI STREAMING); Recensione del film THE WHALE- domani 14 marzo in prima visione su RAI 3- Di Daniela Di Benedetto. A cura di Elisa Rubini; Programmi TV 14 marzo 2026: cosa vedere stasera; Forrest corre in mezzo agli Spietati attraversando il ponte sul fiume Kway. The Whale: tutto quello che c’è da sapere sul filmThe Whale: trama, cast e streaming del film su Rai 3 in onda questa sera, 14 marzo 2026, alle ore 21.20. Le informazioni ... tpi.it The Whale, Rai 3 | Trama e cast del film drammatico col premio Oscar Brendan Fraser, oggi 14 marzo 2026The Whale, in onda oggi, sabato 14 marzo, su Rai 3 alle 21.25, è un film drammatico con protagonista un bravissimo Brendan Fraser. ilsussidiario.net «Brendan Fraser ha dato tutto se stesso per interpretare Charlie, e vederlo in questa parte è qualcosa che resta addosso per giorni. » Stasera su Rai 3 va in onda per la prima volta in chiaro The Whale, il film di Darren Aronofsky che, appena uscito, ha portato - facebook.com facebook