Recenti immagini ufficiali mostrano il lancio del missile ipersonico antinave YJ-20, evidenziando avanzamenti significativi nelle capacità militari cinesi. Questo sviluppo rappresenta un passo importante nel panorama della difesa marittima, riflettendo la crescente attenzione della Cina alla modernizzazione delle proprie forze navali. La notizia apre un confronto sulle implicazioni strategiche di tali innovazioni nel contesto internazionale.

La diffusione di nuove immagini ufficiali sul lancio del missile ipersonico antinave YJ-20 segna un passaggio rilevante nello sviluppo delle capacità navali cinesi. Per la prima volta, un test di tiro reale del sistema è stato mostrato pubblicamente mentre viene effettuato da una nave da guerra, il grande cacciatorpediniere Type 055 Wuxi della Marina dell’Esercito Popolare di Liberazione. Il messaggio della Cinaè chiaro: il programma ha superato una fase cruciale ed è sempre più vicino all’ impiego operativo. L'ultimo test missilistico cinese. Il filmato, pubblicato dall’account China Military Bugle, documenta quella che viene definita una “ finalization test ”, ovvero la prova conclusiva di un sistema d’arma prima della chiusura della fase di progettazione e dell’avvio della produzione su larga scala. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Ha testato un nuovo missile ipersonico anti nave: ecco l'ultimo jolly cinese

