Consorzio Bim il 25 febbraio la finale di Idroelettricamenteneve

Il Consorzio Bim dell’Adda organizza ogni anno il concorso “Idroelettricamenteneve”. Quest’anno, la finale si svolgerà mercoledì 25 febbraio. Sei classi, provenienti da cinque scuole diverse, si sfideranno in una gara di progetti sull’energia idroelettrica. La competizione coinvolge studenti di tre istituti comprensivi della provincia. La giornata vedrà la presentazione di idee innovative e dimostrazioni pratiche, attirando l’interesse di molti insegnanti e genitori.

Mercoledì a Lanzada, sei classi di cinque scuole della provincia dovranno realizzare la loro scultura con un blocco di oltre 3 metri cubi di neve Il concorso "Idroelettricamenteneve", che ogni anno viene bandito dal Consorzio Bim dell'Adda, anche per questa edizione, è giunto al suo epilogo: mercoledì 25 febbraio, le sei classe finaliste, in rappresentanza di cinque scuole, che rientrano in tre istituti comprensivi della provincia di Sondrio, si ritroveranno a Lanzada per realizzare la scultura di neve ideata. Lavoreranno sin dal mattino, seguiti dai loro insegnanti e da scultori esperti, e, dopo il pranzo in compagnia, proseguiranno nel pomeriggio, fino alla proclamazione dei vincitori e alle premiazioni.

Consorzio di Torre Guaceto compie 25 anni: impegno continua su tutela e ricercaQuesta mattina a Brindisi si è tenuta una cerimonia per festeggiare i 25 anni del Consorzio di Gestione della Riserva di Torre Guaceto.

