Biologi nuovo bando dell’Enpab | percorso di formazione sulla riproduzione

L’Enpab, l’ente dei biologi liberi professionisti, ha pubblicato un nuovo bando per un percorso di formazione sulla riproduzione. Il progetto prevede un ciclo di 100 ore presso la clinica Villa Angela a Napoli, in collaborazione con Megaride Fertility Network. Quattro biologi saranno scelti, due per semestre, attraverso una selezione pubblica. Durante il corso, i partecipanti lavoreranno direttamente sul campo, affiancati da un tutor esperto. Le iscrizioni sono aperte e si può già consultare il sito ufficiale dell’ente.

È online il nuovo bando dell'Enpab, l'Ente di previdenza e assistenza dei biologi liberi professionisti, per le attività formative sul campo presso Megaride fertility network – casa di cura Villa Angela di Napoli: saranno selezionati, si legge sul sito della Cassa presieduta da Tiziana Stallone 4 iscritti (2 per semestre) per un percorso di 100 ore nell'ambito della biologia della riproduzione, con affiancamento di un tutor. La selezione avverrà per titoli, con eventuale colloquio, e sarà possibile presentare le domande entro il 13 marzo. Su www.enpab.it tutte le informazioni per partecipare all'opportunità formativa.