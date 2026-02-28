Iran la guerra preventiva e l’illusione del collasso | l’ennesima scommessa ad alto rischio

L’operazione congiunta tra Israele e gli Stati Uniti contro l’Iran si è conclusa con un’azione militare che ha coinvolto obiettivi nel territorio iraniano. La notizia è stata annunciata oggi, segnando un episodio importante nelle relazioni tra le nazioni coinvolte. La mossa è stata confermata da fonti ufficiali e ha attirato l’attenzione internazionale sulla tensione crescente nella regione.

Roma, 28 feb – L’operazione congiunta israelo-americana contro la Repubblica islamica dell’Iran segna un passaggio che va oltre la dimensione militare. Non si tratta semplicemente di un raid contro infrastrutture o programmi missilistici. Il segnale politico è più ampio: colpire il vertice del sistema, mettere pressione sull’architettura del potere, aprire una finestra – almeno nelle intenzioni – verso una possibile ristrutturazione interna. Ma è proprio su questo aspetto che ricompare un errore ciclico. Infatti, ogni volta che l’Iran entra in una fase di tensione – sia per proteste interne sia per pressione esterna – parte il countdown sul “collasso imminente”. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Iran, la guerra preventiva e l’illusione del collasso: l’ennesima scommessa ad alto rischio Trump come Bush annuncia la “guerra preventiva” contro l’Iran. Massie lo attacca: “Non Autorizzato”Dalla sua residenza di Mar-a-Lago, Florida, il presidente Usa Donald Trump, per mezzo di un cupo video-messaggio pubblicato su Truth Social, ha... Trump come Bush: “guerra preventiva” contro l’Iran. Massie lo attacca: “Non autorizzato dal Congresso”Dalla sua residenza di Mar-a-Lago, Florida, il presidente Usa Donald Trump, per mezzo di un cupo video-messaggio pubblicato su Truth Social, ha... Trump in Iran La Terza Guerra Mondiale è vicina! #shorts Tutto quello che riguarda Iran. Temi più discussi: Iran, Trump studia l’attacco: Khamenei tra gli obiettivi; Israele attaca l’Iran (con l’appoggio degli Usa). Ecco cosa può succedere adesso; ISRAELE – Diplomazia in stallo e bunker pronti, l’ombra della guerra con l’Iran - Moked; Usa e Israele attaccano l'Iran: chi l'aggressore e chi è l'aggredito. È iniziata la guerra all'Iran. Israele annuncia «l'attacco preventivo»Due colonne di fumo nero a Teheran e le parole del ministro della Difesa israeliano, Katz: dobbiamo rimuovere le minacce al nostro Stato ... avvenire.it È iniziata la guerra all'Iran. Israele e Usa in azione. Trump: Elimineremo le minacce del regimeDue colonne di fumo nero a Teheran, esplosioni in altre città. L'ayatollah Khamenei portato in una località sicura. Le parole del ministro della Difesa ... avvenire.it Sia la Guida Suprema dell' #Iran, #AliKhamenei, che il presidente, Masoud #Pezeshkian, erano obiettivi dei raid che #Israele ha condotto questa mattina sulla #Repubblicaislamica. Lo hanno riferito funzionari israeliani a Axios. Secondo l'agenzia di stampa x.com Tajani: In Iran “non sarà una guerra lampo, durerà giorni e giorni” - facebook.com facebook